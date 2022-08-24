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В США объяснили долгие сроки поставки вооружения из нового пакета помощи Украине

Пентагон: США отправят Украине вооружение из нового пакета помощи лишь через несколько лет

Фото: Mykola Tys / Globallookpress.com

Некоторые типы вооружений из нового пакета американской военной помощи Украина может получить лишь через несколько лет, заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол на брифинге, пишет ТАСС.

По словам представителя Пентагона, на заключение контрактов с Киевом и отправку оружия уйдут месяцы. «До того как они прибудут на Украину, в ряде случаев пройдет один, два или три года», — объяснил военный долгие сроки поставки. Он добавил, что американские инструкторы обучат украинцев использованию упомянутых типов вооружений.

Колин Кол подчеркнул, что новый пакет военной помощи рассчитан на долгосрочную перспективу и должен обеспечить поддержку Киеву на годы вперед. Он должен дать Киеву все, что потребуется в среднесрочной и долгосрочной перспективе, отметил Кол. «Он не имеет отношения к боям сегодня, завтра или на следующей неделе. Речь о способности Украины защищать себя и сдерживать агрессию через год, через два года», — добавил замминистра.

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Марина Совина
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