В США задумались о выгоде от помощи Киеву

Член палаты представителей США Боберт выступила против поддержки Киева Вашингтоном

Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт в своем Twitter-аккаунте выступила против финансовой и военной поддержки Киева Вашингтоном.

«Мы отправляем все новые миллиарды на Украину. А что американцы получают взамен? Повышение налогов для оплаты всего этого», — написала она.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон предоставит украинскому государству крупнейший пакет военной помощи на сумму 2,98 миллиарда долларов. Сообщается, что на эти деньги Украина сможет закупить у США системы ПВО, артиллерийское вооружение, боеприпасы и системы радиоэлектронной борьбы.

Позже Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в рамках нового пакета военной помощи США направят Украине шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и 300 тысяч артиллерийских и минометных снарядов.