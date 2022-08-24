Microsoft рассекретила звук запуска Windows 8

The Verge: сотрудник Microsoft рассказал об удаленном звуке запуска Windows 8

Вышедшая в 2012 году Windows 8 должна была получить собственный звук запуска, но Microsoft удалила его. Об этом сообщает издание The Verge.

О секретной мелодии, которая должна была воспроизводиться при запуске компьютеров на Windows 8, рассказал бывший сотрудник команды Windows Дженсен Харрис. В ролике на YouTube специалист заявил, что в Microsoft разработали уникальный звук для новой ОС, однако перед выпуском операционной системы убрали его из финальной сборки.

В компании приняли такое решение из-за возросшей популярности ноутбуков. В Microsoft посчитали, что мелодия будет отвлекать пользователей, которые будут открывать крышку своих устройств в общественных местах и каждый раз слышать фирменную мелодию. Харрис отметил, что позже данный звук был перенесен в другие версии ОС и остался в Windows 10 и Windows 11.

«В конце концов я немного пожалел о решении убрать эту мелодию, но к тому времени было уже слишком поздно включать ее по умолчанию», — признался бывший сотрудник корпорации. Дженсен Харрис заметил, что в компании также планировали специальный звук запуска для планшетов Surface: «Это мелодия для Windows 8, но с низкой нотой в начале».

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