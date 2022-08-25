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Глава полиции Японии подал в отставку из-за убийства Абэ

Начальник Главного управления полиции Японии Накамура подал в отставку из-за убийства Абэ

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Руководитель Главного управления полиции Японии Итару Накамура подал в отставку из-за убийства бывшего премьера страны Синдзо Абэ. Об этом сообщает ТАСС.

«Я подал заявление об отставке», — заявил офицер. Отмечается, что таким решением Накамура хочет взять на себя ответственность за недостаточное обеспечение безопасности политика, из-за чего его убийство стало возможным.

29 июля глава японской охранной компании CCTT Хидэто Осанаи пришел к выводу, что Абэ можно было защитить. Он призвал сосредоточиться в будущем на обучении сотрудников охраны и предварительной подготовке.

Экс-премьер Японии скончался в больнице после покушения на предвыборном мероприятии в городе Нера 8 июля. Бывший моряк Сил самообороны Японии, недовольный его политикой, подошел к Абэ со спины и выстрелил в него из дробовика.

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Виктория Кондратьева
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