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Названа причина отключения Запорожской АЭС

Глава администрации Балицкий: два энергоблока ЗАЭС отключились от сети автоматически

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Два энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключила от сети автоматическая система, рассказал с своем Telegram-канале глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Сейчас функционирует лишь один блок станции.

«Сегодня в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения», — написал Балицкий.

Он также сообщил, что после ликвидации пожара один блок был запущен в работу, а второй блок сейчас готовится к запуску. Электроснабжение всех городов и районов Запорожья восстановлено.

Ранее сообщалось о срабатывании систем безопасности ЗАЭС. На Украине заявили, что станцию впервые полностью отключили от сети.

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Василий Мека
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