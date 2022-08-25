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На ЗАЭС сработали системы безопасности

В Энергодаре сработали системы безопасности на ЗАЭС после обесточивания в области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре после обесточивания в области. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Волга, передает РИА Новости.

«В то же время на ЗАЭС сработали системы безопасности станции. Было произведено переподключение. На место сразу выехали аварийные службы», — написал Волга.

Также отмечается, что специалисты оперативно восстановили подачу электроэнергии.

Ранее сообщалось, что весь Мелитополь в Запорожской области обесточен. Кроме того, стало известно о проблемах с подачей электроэнергии в Херсонской области. Причины произошедшего не уточнялись.

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Алевтина Запольская
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