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Стало известно об обесточивании всего Мелитополя

Член Запорожской администрации Рогов сообщил об обесточивании всего Мелитополя

Фото: РИА Новости

Стало известно об обесточивании Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Весь Мелитополь без электричества», — написал сотрудник администрации.

Рогов пока что не уточнил причины происшествия.

Ранее российские силовики предотвратили теракт спецслужб Украины на массовом мероприятии в Бердянске в Запорожской области. Сообщается, что задержанный планировал активировать самодельное взрывное устройство, прикрепленное к машине сотрудников областной администрации.

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Анастасия Заикина
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