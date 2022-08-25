Стало известно об обесточивании всего Мелитополя

Член Запорожской администрации Рогов сообщил об обесточивании всего Мелитополя

Стало известно об обесточивании Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Весь Мелитополь без электричества», — написал сотрудник администрации.

Рогов пока что не уточнил причины происшествия.

Ранее российские силовики предотвратили теракт спецслужб Украины на массовом мероприятии в Бердянске в Запорожской области. Сообщается, что задержанный планировал активировать самодельное взрывное устройство, прикрепленное к машине сотрудников областной администрации.