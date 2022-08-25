Херсон обесточило

В Херсонской области заявили о перебоях с подачей электричества, причины неизвестны

В Херсонской области наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии, причины произошедшего пока неизвестны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы региона. Электричества нет в Херсоне и Новой Каховке.

«Электричества нет в Херсоне и некоторых населенных пунктах области. Частично отключено водоснабжение и мобильная связь», — рассказал источник агентства в области.

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев также сообщил об отсутствии электроснабжения в городе, однако о причинах произошедшего он не осведомлен.

24 августа сообщалось об ударах украинской артиллерии по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Каховская ГЭС расположена в пяти километрах от города Новая Каховка. Она обеспечивает годовое регулирование стока реки Днепр для питания электроэнергией, а также орошения и водоснабжения засушливых территорий юга Украины.

Накануне власти Херсонской области рассказали о частоте ракетных атак Украины по региону. По словам временно исполняющего обязанности главы администрации региона Сергея Елисеева, это происходит ежедневно, за последние сутки по региону ударило 30 ракет, некоторые из них — по Новой Каховке.