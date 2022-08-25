В Херсонской области рассказали о частоте ракетных атак ВСУ

Глава Херсонской области Елисеев: ВСУ наносят ракетные удары по региону каждый день

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают ракетные атаки по Херсонской области ежедневно, за последние сутки по региону ударило 30 ракет, в том числе по Новой Каховке и Херсону, рассказал временно исполняющий обязанности главы администрации региона Сергей Елисеев в эфире телеканала «Россия 24».

«Каждый день Херсонская область подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Нынешние сутки были не исключением. У нас больше 30 прилетов. Били по Херсону, Новой Каховке и по другим населенным пунктам», — рассказал он. Елисеев заявил и об ударах по городу Снигиревка Николаевской области, который также находится под контролем союзных сил.

Накануне стало известно, что жители Херсонской области получили возможность оформить российское гражданство на дому, однако такой услугой смогут воспользоваться не все.