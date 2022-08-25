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В Херсонской области начали оформлять российское гражданство на дому

Жители Херсонской области получили возможность оформить российское гражданство на дому

Фото: Анастасия Кулагина / Коммерсантъ

Жители Херсонской области получили возможность оформить российское гражданство на дому. Об этом сообщает в своем Telegram-канале портал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Как пояснила заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Екатерина Губарева, услугой могут воспользоваться маломобильные граждане: пожилые люди и инвалиды.

Миграционная служба и Департамент труда области уже приняли десятки заявлений на получение гражданства на дому. Оформлять гражданство на дому власти продолжат и в будущем.

Ранее сообщалось, что глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо первым в регионе получил российский паспорт. Это «самый желанный подарок в преддверии Дня России», — добавил он. Все жители Херсона хотят как можно быстрее стать обладателями российского гражданства, подчеркнул Сальдо.

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Алевтина Запольская
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