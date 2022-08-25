В Херсонской области начали оформлять российское гражданство на дому

Жители Херсонской области получили возможность оформить российское гражданство на дому

Жители Херсонской области получили возможность оформить российское гражданство на дому. Об этом сообщает в своем Telegram-канале портал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Как пояснила заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Екатерина Губарева, услугой могут воспользоваться маломобильные граждане: пожилые люди и инвалиды.

Миграционная служба и Департамент труда области уже приняли десятки заявлений на получение гражданства на дому. Оформлять гражданство на дому власти продолжат и в будущем.

Ранее сообщалось, что глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо первым в регионе получил российский паспорт. Это «самый желанный подарок в преддверии Дня России», — добавил он. Все жители Херсона хотят как можно быстрее стать обладателями российского гражданства, подчеркнул Сальдо.