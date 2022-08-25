Назван возможный предел роста цен на газ в Европе

Аналитик Кауфман заявил о низкой вероятности роста цен на газ выше 4000 долларов

Альтернатив газу в мире на данный момент практически нет, потому цены на энергоноситель теоретически могут расти практически до любых пределов. Тем не менее, режим жесткой экономии в Евросоюзе и квотирование газа, вероятно, не позволит ценам подняться выше 4000 долларов. Об этом «Ленте.ру» рассказал аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Цены на газ на европейском хабе TTF взлетели в ходе торгов 24 августа. Стоимость сентябрьских фьючерсов поднялась выше отметки в 3150 долларов за тысячу кубометров. На момент написания материала они превысили отметку в 3200 долларов.

«Особенностью текущей ситуации является то, что альтернатив газу фактически нет, — сказал Кауфман. — Нефтепродукты могут лишь частично заменить газ, на рынке энергетического угля ситуация также крайне напряженная, а прочие источники электроэнергии, например, возобновляемые источники энергии, атомная энергетика и прочие не имеют гибкости в объёме производства».

По словам аналитика, еще в первом полугодии наблюдалась сильная деградация спроса. Сейчас ситуация продолжает ухудшаться, так как некоторым промышленным предприятиям нерентабельно работать при текущих ценах. Кроме того, в случае ухудшения дефицита некоторые страны ЕС могут перейти к режиму жесткой экономии и даже квотирования газа для промышленных потребителей.

В базовом сценарии мы полагаем, что данные факторы слишком сильно повлияют на спрос, что не позволит ценам превысить мартовские максимумы, то есть, чуть менее 4000 долларов Сергей Кауфман аналитик

Снизить цены помог бы запуск «Северного потока-2» или возобновление полноценной работы «Северного потока». Но, как отметил собеседник «Ленты.ру», проблема упирается в принципиальную позицию Германии и ЕС по диалогу с «Газпромом».

«Объективных препятствий для запуска "Северного потока-2" или "Ямал-Европы" нет — проблема лишь в принципиальности Германии в случае "Северного потока-2" и нежелании России наращивать экспорт в ЕС в случае "Ямал-Европы". Германия, конечно, заинтересована в восстановлении поставок через "Северный поток", однако пока что активных действий по предоставлению "Газпрому" требуемых им гарантий не предпринимается», — заключил аналитик.

Напомним, 19 августа «Газпром» объявил о временной приостановке единственного рабочего газоперекачивающего аппарата, обеспечивающего работу газопровода. С 31 августа по 2 сентября прокачка вестись не будет, как утверждают в компании — из-за технического обслуживания.