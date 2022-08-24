Цены на газ в Европе взлетели

Цены на газ в Европе поднялись выше 3150 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ на европейском хабе TTF взлетели в ходе торгов 24 августа. Стоимость сентябрьских фьючерсов поднялась выше отметки в 3150 долларов за тысячу кубометров, к моменту написания новости цены на лондонской бирже ICE демонстрируют рост в 12 процентов к закрытию предыдущего дня.

Высокие цены сохраняются в условиях сокращения прокачки по основному маршруту поставок в Европу газа из России — «Северному потоку». «Газпром» отказывается принимать возвращенное из ремонта оборудование для трубопровода, ссылаясь на санкционные соображения, что ограничивает экспорт 20 процентами от мощности.

19 августа «Газпром» также объявил о временной приостановке единственного рабочего газоперекачивающего аппарата, обеспечивающего работу газопровода. С 31 августа по 2 сентября прокачка вестись не будет, как утверждают в компании — из-за технического обслуживания.

Несмотря на ограниченный импорт, ко второй половине августа уровень запасов газа в европейских хранилищах достиг рекордного за последний год значения в 77,5 процента, причем на два месяца раньше. Если скорость закачки сохранится, то Евросоюз сможет достичь целевого уровня заполненности в 80 процентов к концу августа и 90 процентов — в 20-х числах сентября. Как правило, отопительный сезон в Европе начинается в середине октября.