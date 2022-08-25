МИД России призвал американцев доплачивать работникам посольства США в Москве

МИД России призвал Вашингтон доплачивать работникам посольства США в Москве

Министерство иностранных дел России выступило с призывом к Вашингтону доплачивать работникам посольства США в Москве за невыносимые условия работы на территории «враждебной страны». Текст и видеоряд, где американский дипломат пьяный идет, шатаясь, по улице Москвы, были опубликованы в Telegram-канале ведомства.

«Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы. Борьба с нами — дело изматывающее», — написали в МИД. На кадрах, выложенных министерством, можно наблюдать дипломата Наварро Николаса Сторми в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Неопрятного вида мужчина едва дошел до здания дипмиссии, встретив по пути нескольких полицейских, которые наблюдали за тем, как работник американского посольства падает в грязь и ползает по асфальту.

Ранее на кадры попал пьяный король Марокко Мухаммед. Он был замечен на улицах Парижа в сопровождении своей охраны. Один из телохранителей, которые его сопровождали, увидел оператора и предпринял попытку прекратить съемку.