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Девушка заказала дорогой коктейль и возмутилась одним ингредиентом

Тиктокерша @msmabelmartinez заказала коктейль за 18 долларов и возмутилась льдом в стакане

Фото: Shutterstock

Пользовательница TikTok под ником @msmabelmartinez заказала в баре коктейль за 18 долларов и возмутилась одним ингредиентом. Состав дорогого коктейля не понравился девушке и она назвала его «грабежом среди белого дня». На видео обратило внимание издание DailyDot.

«Официант был очень мил, и в итоге он дал нам полный стакан. Но это был грабеж среди бела дня!» — пожаловалась тиктокерша. Ее возмутил огромный кусок льда. В опубликованном девушкой ролике можно увидеть, что большую часть в стакане с дорогим коктейлем занимает лед.

«Этот ресторан ожидал, что я заплачу 18 долларов за глыбу льда. Не круто», — сказала она. Девушка добавила, что после жалобы официант принес ей нормальный коктейль.

За четыре дня видео собрало полтора миллиона просмотров. Некоторые пользователи не согласились с претензией девушки. По их словам, 1,5-2 унции (около 50 граммов) алкоголя являются нормой для некоторых коктейлей. Однако издание отмечает, что стакан, в котором принесли коктейль девушке, судя по всему, вмещает от восьми до десяти унций.

В апреле 2021 года пьяная девушка по имени Отэм Кэти записала ролик в TikTok, в котором похвасталась количеством выпитых коктейлей. Но в результате такое количество алкоголя привело к неприятным последствиям. На последних кадрах ее запечатлели без передних зубов.

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Денис Савосин
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