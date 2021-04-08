Девушка похвасталась количеством выпитых коктейлей и потеряла передние зубы

Пьяная девушка по имени Отэм Кэти (Autumn Cathey) записала ролик, в котором похвасталась количеством выпитых коктейлей. На последних кадрах ее запечатлели без передних зубов. Видео доступно в TikTok.

Изначально радостная блогерша говорила, что выпила четыре порции «мимозы» (коктейля из шампанского и свежего апельсинового сока). Вскоре она появилась в кадре после употребления шести напитков, а еще позже сказала, что выпила целых семь коктейлей. Затем героиня ролика направила камеру на своих друзей и подруг, которые употребляли алкоголь вместе с ней. Один из них пошутил, что выпил все «мимозы».

В какой-то момент молодые люди вышли на улицу, а Кэти решила забраться на плечи к нетрезвому приятелю. В следующем кадре видно, что девушка потеряла два передних зуба, а ее подбородок забрызган кровью. На фоне кто-то несколько раз повторил фразу «все в порядке», после чего ролик прервался.

За день видео набрало более 200 тысяч просмотров, и многие зрители поддержали травмировавшуюся девушку. В комментариях Кэти поспешила сообщить, что уже чувствует себя лучше. Она также написала, что «ей вставили зубы на место, а также нанесли клей по всему верхнему ряду зубов». Однако блогерша так и не пояснила, каким образом получила травму.