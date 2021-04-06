Грудастая YouTube-блогерша оказалась 37-летним мужчиной

Японская YouTube-блогерша под ником Chiharu (むね肉ちはる) привлекла внимание десятков тысяч зрителей роликами, в которых камера была направлена на ее большую грудь. Как оказалось позднее, героем этих видео оказался 37-летний мужчина. Об этом пишет Oddity Central.

Chiharu начал выпускать ролики в декабре 2020 года и набрал за это время более 20 тысяч подписчиков. Блогер записывал физические упражнения, зафиксировав камеру на уровне своей большой груди. При этом мужчина не показывался в кадре без маски и не произносил ни слова, поэтому зрители были уверены, что смотрят на женщину.

Тайну раскрыл сам блогер. Он опубликовал новый ролик, в которым предстал перед зрителями без маски и с виноватой улыбкой на лице. Во время разоблачения японец рассказал, что захотел стать блогером в 2020 году после того, как из-за пандемии его доходы на основной работе снизились. К тому же его у любимой собаки диагностировали рак, поэтому мужчине понадобились деньги на дорогостоящее лечение. Он подумал, что красивым девушкам легче привлечь аудиторию, поэтому надел парик и приобрел большой силиконовый протез, имитирующий женскую грудь. Но быстрый успех заставил его задуматься об этичности проекта.

Блогер добавил, что не хотел строить отношения со зрителями на лжи, поэтому решил рассказать им правду. После выхода разоблачительного ролика японец потерял почти две тысячи подписчиков. Многие из них написали в комментариях, что не могли даже догадаться об обмане. Впрочем, нашлись и те, кто поддержал мужчину.