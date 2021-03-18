Популярная блогерша оказалась 50-летним мужчиной

В японском сегменте соцсети Twitter обрел популярность аккаунт с ником azusagakuyuki, который, судя по снимкам, вела молодая девушка, любящая мотоциклы. Однако выяснилось, что в действительности блогерши не существует, а на фотографиях был 50-летний мужчина, использовавший для снимков фильтры.

В постах он представлялся женским именем Ясуко. Публикации были посвящены в основном мотоспорту и тому, как девушка чинит мотоцикл. Обман раскрыли после того, как подписчики увидели отражение мужчины в боковом зеркале мотоцикла.

Как сообщает развлекательный японский сайт Excite, журналисты нашли его и показали по телевидению. В эфире развлекательного шоу на канале Nippon TV мужчина приехал на мотоцикле, а затем снял шлем, показав свое настоящее лицо. Его настоящее имя — Шинго Мураками.

По словам реального автора аккаунта, для перевоплощения он применял «фильтры красоты» из FaceApp, которое также позволяют менять пол и возраст. Мураками пояснил, что, притворяясь девушкой, хотел почувствовать себя интернет-знаменитостью и показать любовь к мотоциклам.

Японец посчитал, что у него больше шансов прославиться, представ в образе красивой девушки, а не «пожилого дяди», которым его в итоге и окрестили в эфире передачи, показав снимки до и после редактирования в FaceApp. После раскрытия личности Цзунгу опубликовал одно фото без фильтров, но потом снова стал размещать посты только от лица молодой девушки.