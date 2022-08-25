Минобороны отчиталось о поражении высокоточным оружием пяти боевых самолетов ВСУ

Минобороны заявило, что ВКС России поразили пять боевых самолетов Воздушных сил Украины

Высокоточным оружием Воздушно-космические силы (ВКС) России на военном аэродроме Миргород в Полтавской области поразили пять боевых самолетов Воздушных сил Украины. Об этом в четверг, 25 августа, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве уточнили, что один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 30 бойцов, отчитались в Минобороны.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 273 украинских самолета.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее 25 августа стало известно, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню позвонил российскому коллеге Сергею Шойгу. Они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.