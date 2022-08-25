Министр обороны Франции позвонил Шойгу

Министр обороны Франции Лекорню и Шойгу обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню позвонил российскому коллеге Сергею Шойгу. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По информации военного ведомства, в рамках телефонного разговора Шойгу и Лекорню обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Глава Минобороны России рассказал о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ), способных нарушить безопасное функционирование станции.

Кроме того, главы ведомств отметили важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ, а также готовность оказания необходимого содействия инспекторам Организации.

15 августа министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с генсеком ООН условия безопасности Запорожской АЭС. 11 августа Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе атомной станции.