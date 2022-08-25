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Мужчина снял трусы и избил женщину мертвой чайкой

Daily Mail: в Германии мужчина пнул собаку и избил ее хозяйку мертвой чайкой

Кадр: NewsFlash

В Гамбурге, Германия, мужчина избил незнакомую женщину мертвой чайкой. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел, когда 31-летняя немка гуляла с двумя подругами около озера Ейендорфер. Внезапно к ним подошел мужчина, начал их оскорблять и пнул собаку пострадавшей. Когда женщина стала звонить в полицию, он снял брюки и трусы, схватил с земли мертвую чайку и начал бить ею женщину.

Через некоторое время на место происшествия прибыла полиция. К тому времени мужчина успел сбежать и попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов через озеро.

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Преступника удалось поймать с помощью моторной лодки пожарной охраны и полицейского вертолета. Чтобы арестовать мужчину, двум сотрудникам полиции пришлось прыгать в воду.

В процессе обыска у 41-летнего мужчины были найдены и изъяты два ножа. Преступник был доставлен в полицейский участок.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пьяная проститутка напала на туриста и откусила ему ухо. После этого женщина попыталась скрыться, очевидцы вызвали полицию.

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Алиса Удовик
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