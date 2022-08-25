Психолог перечислила верные симптомы опасной послеродовой депрессии

Психолог Комолова: во время послеродовой депрессии мать не радуется ребенку

Во время послеродовой депрессии мать не радуется ребенку и его новым навыкам и даже проявляет агрессию по отношению к нему, рассказала психолог Елена Комолова. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила и другие верные симптомы опасного психологического состояния женщины, недавно ставшей матерью.

Послеродовую депрессию часто можно перепутать с эмоциональным выгоранием на фоне смены привычного образа жизни, пояснила Комолова. Но от выгорания спасут отдых или несколько сеансов с психологом, а для того, чтобы избавиться от послеродовой депрессии, женщине необходимо следовать рекомендациям психотерапевта, чтобы ситуация не усугубилась и не привела к плачевным последствиям.

10-12 процентов женщин имеют склонность к развитию послеродовой депрессии

Симптомы депрессии начинают проявляться через три-четыре недели после рождения ребенка, отметила психолог. Случается, что депрессия появляется, когда ребенку уже больше полугода. Главными причинами тяжелого психоэмоционального состояния молодой матери чаще всего становятся накопленные усталость, недосып и конфликты с близкими, достигшие предела.

На начальной стадии развития послеродовой депрессии женщина чувствует апатию, никчемность, вину и тревогу. В этот момент уровень энергии настолько низкий, что даже простые дела даются с большим трудом Елена Комолова Психолог

У эмоционально поникшей женщины наблюдается двигательная и мыслительная заторможенность, она с трудом подбирает слова. Далее симптомы нарастают и состояние безысходности поглощает все больше, конкретизировала Комолова. В это время пропадает тяга к увлечениям, жизнь видится только в серых и черных тонах.

Если близкие заметили, что женщину не радуют новые навыки младенца, она проявляет к нему и окружающим явную агрессию, говорит о суициде, часто переживает нервные срывы, плохо спит, они должны забить тревогу. Молодой матери в таком состоянии требуется консультация психотерапевта и, скорее всего, медикаментозное лечение.

«Если же послеродовая депрессия только начинается или протекает в относительно легкой форме, то можно обойтись помощью психиатра. Но терапия будет иметь результаты только при условии, что все члены семьи станут помогать в решении бытовых вопросов и в уходе за ребенком, а также проявлять внимание и к самой женщине», — подвела итог Комолова.

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