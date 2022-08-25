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Суд оставил в силе штраф Дудю за гей-пропаганду

Суд признал законным штраф Юрию Дудю за пропаганду нетрадиционных отношений в интервью

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Лефортовский суд Москвы признал законным назначение административного штрафа в размере 120 тысяч рублей журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов) за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Постановление мирового судьи судебного участка №271 в отношении Дудя оставлено без изменений», — сказал собеседник агентства.

12 июля сообщалось, что мировой судья судебного участка района Лефортово в Москве признал Дудя виновным в гей-пропаганде среди несовершеннолетних. Суд оштрафовал блогера на 120 тысяч рублей.

Как пояснила директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, ЛГБТ-пропаганду нашли в интервью, которое Дудю дал художник и акционист, открытый гей Федор Павлов-Андреевич. По ее словам, блогер не явился на заседание, поскольку с начала января находится в Испании.

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Денис Савосин
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