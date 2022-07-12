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Названа причина штрафа Дудя за гей-пропаганду

Мизулина заявила, что гей-пропаганду нашли в интервью Дудю акциониста Павлова-Андреевича

Кадр: вДудь / YouTube

Директор «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина назвала причину, по которой Лефортовский суд оштрафовал журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) за гей-пропаганду. Пост об этом она разместила в своем Telegram-канале.

По словам Мизулиной, пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений нашли в интервью, которое Дудю дал художник и акционист, открытый гей Федор Павлов-Андреевич. «В рамках дела об административном правонарушении сотрудниками полиции были получены положительные результаты лингвистического исследования и экспертизы информационной продукции на предмет нарушения Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"», — заявила она.

Директор «Лиги безопасного интернета» отметила, что Дудь не пришел на заседание. По ее информации, журналист с начала января находится в Испании.

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Как «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Лефортовского суда, соответствующий материал об административном правонарушении поступил из ОМВД по району Лефортово. Помимо того, адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале отметил, что защита Дудя планирует обжаловать решение суда.

Федор Павлов-Андреевич — художник, известный эпатажными живыми перформансами, а также бывший молодежный журналист и телеведущий. В 2019 году он совершил публичный каминг-аут, сообщив о своей гомосексуальности. Интервью с ним вышло на канале Дудя в апреле 2021 года.

Суд в Москве оштрафовал Дудя на 120 тысяч рублей за гей-пропаганду ранее во вторник, 12 июля. Его признали виновным по второй части статьи 6.21 кодекса об административных правонарушениях (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, совершенная с помощью СМИ или интернета).

Перед этим Лефортовский суд Москвы признал законным включение Дудя в список иноагентов. Суд отклонил иск журналиста, который требовал признать незаконным бездействие Минюста, выраженное в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр.

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Олег Давыдов
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