«Факел» запретил проход на матч РПЛ фанатам с символикой «Спартака»

«Спартак» назвал неправомерным запрет фанатам проносить на матч РПЛ символику клуба

Руководство воронежского «Факела» запретило проход на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) фанатам с символикой московского «Спартака». Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале клуба.

«Вход на трибуны стадиона со средствами поддержки клуба-соперника "Факела" запрещен согласно регламенту!» — объяснили в команде. Отмечается, что московский клуб отказался от гостевой квоты билетов на игру в Воронеже.

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов в интервью «Спорт-Экспрессу» ответил на решение соперника. «Считаем требование неправомерным. Исходя из регламента РПЛ, атрибутика к средствам поддержки не относится, а значит, не требует согласования. Налицо незаконные дискриминационные требования», — заявил он.

Матч седьмого тура РПЛ пройдет 27 августа. Он начнется в 17:30 по московскому времени.