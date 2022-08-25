Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Жальгирис
Сегодня
19:00 (Мск)
Лудогорец
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Омония
Сегодня
20:00 (Мск)
Гент
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Фенербахче
Сегодня
20:00 (Мск)
Аустрия В
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Андерлехт
Сегодня
21:00 (Мск)
Янг Бойз
Лига конференций|Раунд плей-офф. 2-й матч
Спорт

«Факел» запретил проход на матч РПЛ фанатам с символикой «Спартака»

«Спартак» назвал неправомерным запрет фанатам проносить на матч РПЛ символику клуба

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Руководство воронежского «Факела» запретило проход на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) фанатам с символикой московского «Спартака». Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале клуба.

«Вход на трибуны стадиона со средствами поддержки клуба-соперника "Факела" запрещен согласно регламенту!» — объяснили в команде. Отмечается, что московский клуб отказался от гостевой квоты билетов на игру в Воронеже.

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов в интервью «Спорт-Экспрессу» ответил на решение соперника. «Считаем требование неправомерным. Исходя из регламента РПЛ, атрибутика к средствам поддержки не относится, а значит, не требует согласования. Налицо незаконные дискриминационные требования», — заявил он.

Матч седьмого тура РПЛ пройдет 27 августа. Он начнется в 17:30 по московскому времени.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попадании ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на Украине
Экс-мэру Екатеринбурга Ройзману предъявлено обвинение в дискредитации ВС России
Херсон обесточило
Премьер Финляндии извинилась за фотографию с вечеринки в официальной резиденции
Суд рассмотрит апелляцию Харви Вайнштейна по делу о домогательствах
Apple назвала дату презентации iPhone 14
Более 20 человек приняли участие в массовой драке на севере Москвы
Политолог высказался о пяти сценариях развития ситуации на Украине
Стало известно об обесточивании всего Мелитополя
Собянин дал прогноз по ликвидации лесных пожаров в Рязанской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.