Более 20 человек приняли участие в массовой драке на севере Москвы

В Москве более 20 человек стали участниками массовой драки из-за имущественных разногласий

На севере Москвы более 20 человек приняли участие в массовой драке. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, потасовка произошла между сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП) и организации из-за имущественных разногласий. Они арендуют в столице склады.

Отмечается, что всех фигурантов доставили в отделение полиции. У них изъяли травматические пистолеты и патроны.

Вечером 24 августа правоохранители прибыли по вызову о драке на улице 2-я Магистральная. Один из участников разбирательства выстрелил в воздух. Граждан удалось остановить, при этом семь из них доставили в больницу. Уточняется, что пострадал только один человек.