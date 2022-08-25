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Спорт

Нурмагомедов отказался брать деньги от букмекеров для своего промоушена

Хабиб Нурмагомедов отказался от денег букмекеров для своего промоушена Eagle FC

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил, что его организация Eagle FC не станет сотрудничать с букмекерскими конторами. Об этом сообщает MMA Mania.

Нурмагомедов подчеркнул, что его промоушен не станет продвигать азартные игры. Экс-боец отметил, что считает ставки на спорт опасными для людей.

«Нам не нужны букмекеры. Я считаю, это дело опаснее, чем алкоголь. Рекламировать такое даже хуже, чем спиртное. Сколько молодежи становятся зависимыми? Это рушит семьи!» — заявил Нурмагомедов. «Мы следим за тем, какой продукт рекламируем нашей аудитории», — добавил промоутер.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Организация сотрудничала с букмекерской конторой Draft Kings, а также производителем пива Modelo. Нурмагомедов становился чемпионом UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.

Николай Костюков
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