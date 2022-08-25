Нурмагомедов отказался брать деньги от букмекеров для своего промоушена

Хабиб Нурмагомедов отказался от денег букмекеров для своего промоушена Eagle FC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов заявил, что его организация Eagle FC не станет сотрудничать с букмекерскими конторами. Об этом сообщает MMA Mania.

Нурмагомедов подчеркнул, что его промоушен не станет продвигать азартные игры. Экс-боец отметил, что считает ставки на спорт опасными для людей.

«Нам не нужны букмекеры. Я считаю, это дело опаснее, чем алкоголь. Рекламировать такое даже хуже, чем спиртное. Сколько молодежи становятся зависимыми? Это рушит семьи!» — заявил Нурмагомедов. «Мы следим за тем, какой продукт рекламируем нашей аудитории», — добавил промоутер.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Организация сотрудничала с букмекерской конторой Draft Kings, а также производителем пива Modelo. Нурмагомедов становился чемпионом UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках.