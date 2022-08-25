Экс-сенатор США Блэк: американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия

Лишь малая часть американцев понимает, что в действительности происходит на Украине. Об этом заявил РИА Новости бывший сенатор от штата Вирджиния, США, Ричард Блэк.

«Американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия. Существует довольно малая группа людей, которые понимают реальную ситуацию», — указал он. По его словам, освещение ситуации в СМИ не позволяет американцам сформировать верное представление о событиях.

НАТО хочет убедить всех, что военные действия начались в феврале этого года, указал бывший сенатор. «Но они не начинались тогда, а были спланированы еще до 2014 года», — отметил он. Блэк выразил мнение, что происходящее вытекает из «безрассудных» действий экс-президента США Барака Обамы, требовавшего агрессивных действий на Украине.

После госпереворота в 2014 году именно США решали, кто займет руководящие посты, убежден политик. Таким образом, новое украинское правительство заведомо оказалось настроено против России.

Ранее журналист The Guardian Дэн Саббаг назвал пять возможных сценариев развития конфликта на Украине в течение ближайших шести месяцев. Согласно одному из них, у Украины закончатся средства для эффективного наступления.

1 августа американский телеканал Fox News сообщил, что Киев проиграет в истощающей борьбе с российской армией. Бывший заместитель начальника штаба армии США генерал в отставке Джек Кин также заявил, что время не на стороне Украины.