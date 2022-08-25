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В Германии оценили вероятность заморозки «Северного потока-2»

Член СДПГ Греммельс допустил заморозку «Северного потока-2» навсегда

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Координатор по энергетической политике фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Тимон Греммельс оценил вероятность заморозки трубопровода «Северный поток-2». Его комментарий приводят «Известия».

Греммельс допустил заморозку «Северного потока-2» навсегда. Однако он подчеркнул, что сейчас федеральное правительство не ведет серьезные диалоги о потенциальном демонтаже проекта.

«Абсолютно верно, что проект СП-2 не будет функционировать в течение неопределенного периода времени из-за <действий> России на Украине, а возможно, не заработает никогда», — отметил член СДПГ.

Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов оценил вероятность демонтажа «Северного потока-2». Он назвал это решение маловероятным. По мнению эксперта, его может принять исключительно российская сторона.

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Марина Совина
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