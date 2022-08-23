Вероятность демонтажа «Северного потока-2» оценили

Аналитик Правосудов назвал маловероятным демонтаж «Северного потока-2»

У Польши нет никаких юридических оснований, чтобы высказываться о судьбе «Северного потока-2». Именно поэтому предложение президента страны Анджея Дуды о необходимости демонтажа газопровода не стоит оценивать всерьез. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

План демонтажа

Демонтаж трубопровода маловероятен, и решение об этом может принимать только российская сторона, утверждает аналитик.

«Президент Польши вообще не имеет никакого отношения к "Северному потоку-2". Как мы знаем, Польша всегда была и против "Северного потока-1", и против "Северного потока-2". Его слова не имеют никакого значения, он ничего нового не сказал. Он же не собственник, а собственник — "Газпром"», — объяснил специалист.

«Газпром» будет принимать решения, демонтировать ли этот газопровод или что-то еще с ним делать. Никакого отношения к президенту Польши он не имеет Сергей Правосудов директор Института национальной энергетики

Влияние Германии

«Северный поток-2» проходит через экономические и территориальные зоны пяти стран — России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции. Одной из наиболее заинтересованных в его возведении была немецкая сторона. После признания Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) сертификация и ввод в эксплуатацию трубопровода были заморожены Берлином. Повлиять на решение Германии и поспособствовать демонтажу «Северного потока-2» у Польши тоже не получится, уверен Сергей Правосудов.

«В Германии очень много разных противоречивых заявлений. Там из-за этого очень серьезная борьба. Одни говорят, что ни в коем случае нельзя запускать "Северный поток-2", это будет означать выбрасывание белого флага. Но все больше и больше людей говорят, что мы наказываем сами себя, поскольку страдают наши потребители из-за роста цен на энергоресурсы, может дойти до бунтов», — объяснил аналитик.

Что будет с «Северным потоком-2»?

После начала специальной военной операции на Украине поставки российского газа в Европу сильно сократились из-за ограничительных мер против Москвы. При этом стоимость голубого топлива значительно выросла из-за возникшего дефицита. Сергей Правосудов считает, что «Северный поток-2» рано или поздно начнет работу.

Я думаю, закончится каким-то компромиссом Сергей Правосудов директор Института национальной энергетики

«Еще не было в истории такого случая, чтобы был построенный газопровод, с одной стороны есть поставщик, с другой стороны есть потребитель, и те, и другие заинтересованы в реализации этого проекта, но по каким-то маловразумительным причинам он не эксплуатируется», — заключил он.

Ранее Анджей Дуда призвал разобрать российский экспортный газопровод «Северный поток-2». «Смена политики предполагает не просто приостановку "Северного потока-2", но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — заявил он.