Медведев озвучил полтора сценария развития событий на Украине

Зампред СБ Медведев заявил, что есть лишь полтора сценария развития событий на Украине

Существуют лишь полтора сценария развития событий на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Так он ответил аналитикам, которые «упражняются в подготовке прогнозов по украинскому конфликту».

По словам Медведева, описываемые аналитиками и западной прессой планы являются «враньем чистой воды и демагогией для обработки электората». Он добавил, что конфликт может быть решен лишь благодаря России или действиям самих украинцев.

«Сценариев всего полтора. Первый — достижение всех целей СВО и недвусмысленное признание ее итогов в Киеве. Второй — военный переворот на Украине, а уже затем признание итогов спецоперации. Вот и все варианты», — объявил политик.

Свой пост он завершил латинским изречением, которое переводится как «третьего не дано».

Ранее журналист издания The Guardian Дэн Саббаг назвал пять возможных сценариев развития конфликта на Украине в течение ближайших шести месяцев. Согласно первому прогнозу, конфликт на Украине затянется еще на год, однако будет не таким интенсивным, как весной.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

