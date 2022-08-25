Россияне бросились скупать «защиту от радиации»

Moneyplace: весной и летом продажи йодида калия в России выросли в несколько раз

В России весной и летом 2022 года на маркетплейсах Ozon и Wildberries в несколько раз увеличились продажи йодида калия, что связывают со стремлением защититься от радиации. Спрос также вырос на приборы для измерения уровня радиации, пишет Forbes со ссылкой на исследование сервиса Moneyplace.

Аналитики подсчитали, что в апреле текущего года объем продаж йодида калия и содержащих его препаратов на 103 процента превысили мартовские показатели. В мае рост продолжился, и было куплено на 40 процентов средств больше, чем в предыдущем месяце. В июне оборот упал на 38 процентов к маю, а в июле продажи снова увеличились, превысив уровень июня на 42 процента. В августе рост начал снижаться.

В сервисе объяснили спад продаж в текущем месяце большим количеством продаж в июле, поскольку тогда уже были сделаны «самые эмоциональные покупки». При этом в августе покупатели бросились приобретать дозиметры для измерения радиации — их продажи выросли на 161 процент в месячном выражении.

Спрос на товары, связанные с темой радиации, в России подогревает новостной фон, объяснил гендиректор Moneyplace Дмитрий Ермолаев. После начала спецоперации на Украине препаратами от радиации заинтересовались не только российские покупатели. В марте The Daily Mail писала, что в аптеках и супермаркетах США образовался дефицит таблеток йодида калия. Газета объяснила, что американцы запасались препаратом на случай ядерной войны или радиоактивного поражения из-за взрыва на одной из украинских атомных электростанций (АЭС).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), препарат защищает только щитовидную железу и только от внутреннего облучения радиоактивным йодом (например, в случае аварии на атомной электростанции).

В августе обострилась ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции. 11 августа генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе атомной станции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ осудила позицию ООН и заявила, что Гутерриш не обратился напрямую к украинским властям. 25 августа российское Минобороны заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают артиллерийские обстрелы станции.

При этом Россия призывает «ядерную пятерку» сохранять приверженность исполнения принципа о неприемлемости войны. 22 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН выступил с инициативой еще раз подтвердить принцип, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана.