Минобороны заявило о продолжающихся обстрелах ВСУ по району ЗАЭС

МО РФ заявило, что артиллерия ВСУ за сутки 7 раз наносила удары по району Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и города Энергодар. Об этом в четверг, 25 августа, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что в течение суток артиллерия противника семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району ЗАЭС.

По данным Конашенкова, обстрелы ЗАЭС велись с огневых позиций украинских войск, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища.

«Ответным огнем артиллерии Вооруженных сил России огневые средства противника подавлены», — уточнил генерал-лейтенант.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Шойгу в беседе доложил о действиях ВСУ, способных нарушить безопасное функционирование станции.

11 августа генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе атомной станции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ осудила позицию ООН и заявила, что Гутерриш не обратился напрямую к украинским властям.

Позднее первый зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о проработке с Москвой и Киевом технических деталей визита экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.