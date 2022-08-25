Самолет-разведчик НАТО сделал круг над Черным морем напротив Крымского моста

Flightradar зафиксировал самолет-разведчик НАТО RC-135W в зоне напротив Крымского моста

Британский стратегический разведывательный самолет был замечен в акватории Черного моря. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно сведениям сервиса, в среду, 24 августа, Boeing RC-135W около 15:15 мск сделал круг над морем в зоне напротив Крымского моста. Развернувшись, борт последовал в обратном направлении и, достигнув Румынии, вероятно, начал двигаться с выключенным транспондером — его точное место взлета и посадки не прослеживается.

Позднее, примерно в 17:30 мск, то же воздушное судно НАТО осуществило еще один вылет в сторону Керченского пролива и фиксировалось там до 22:00, после чего направилось в сторону авиабазы Уоддингтон Военно-воздушных сил Великобритании в окрестностях Лондона.

Кроме того, примерно с 14:00 того же дня до 7:30 мск четверга, 25 августа, в районе Крыма работал беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk, затем он вернулся на американскую военную авиабазу на итальянском острове Сицилия.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе северных российских территорий и ранее. 27 июля сообщалось, что стратегический разведывательный самолет НАТО Boeing RC-135W Rivet Joint заметили вблизи Мурманской области, Ненецкого автономного округа и архипелага Новая Земля.