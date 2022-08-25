В ООН призвали стороны конфликта на Украине обеспечить безопасность гражданских

ООН призвала все стороны конфликта на Украине обеспечить безопасность гражданских

ООН призывает все стороны конфликта на Украине обеспечить безопасность гражданских. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«В связи с серией атак, которые мы наблюдали в последние несколько дней на Украине, мы повторяем, что все стороны должны соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву», — заявил Дюжаррик. Он отметил необходимость защиты гражданской инфраструктуры и сохранения жилья.

Ранее заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс, курирующая вопросы контроля над вооружениями в Госдепартаменте, сообщила, что Вашингтон поддерживает визит специалистов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), в процессе находится работа с партнерами по организации такой поездки.

25 августа Докладчик Института ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) Мэри Уорхэм рассказала, что учреждение получило две заслуживающие доверия жалобы на применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов.