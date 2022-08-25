США поддержали визит специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

Госдеп США рассказал о процессе организации поездки специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС

США поддерживают визит специалистов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), в процессе находится работа с партнерами по организации такой поездки. Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Бонни Дженкинс, курирующая вопросы контроля над вооружениями в Госдепартаменте, передает РИА Новости.

«Мы по-прежнему решительно поддерживаем идею посещения (специалистами МАГАТЭ) Запорожской АЭС и работаем с партнерами над организацией такую поездки. Мы считаем крайне важным, чтобы МАГАТЭ посетило эту электростанцию», — сказала она.

25 августа Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева немедленного прекращения обстрела ЗАЭС. Указывалось, что обстрелы инфраструктурных объектов могут привести к их разрушению, что несет «опасность радиоактивного, химического и биологического заражения и техногенной катастрофы».

Ранее российская делегация представила Совбезу ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны Вооруженных сил Украины 23 августа. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции за последние недели деградировала.

11 августа генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе атомной станции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ осудила позицию ООН и заявила, что Гутерриш не обратился напрямую к украинским властям.