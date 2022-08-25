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Россиянка устроила гонки по встречке на Tesla сына и попала на видео

На Сахалине 61-летняя женщина устроила гонки по встречной полосе на Tesla, взятой у сына

На Сахалине 61-летняя женщина устроила гонки по встречной полосе на Tesla, взятой у сына. Видео с места опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

На появившихся кадрах видно, как электрокар идет на обгон прямо по зебре на трассе Троицкое — Новотроицкое. Позже сотрудники полиции выяснили, что за рулем была 61-летняя российская предпринимательница.

Женщина имеет приличный стаж за рулем — 29 лет. Однако только за прошедший год она нарушила правила дорожного движения 25 раз. После инцидента у жительницы Сахалина могут отобрать водительские права.

Tesla принадлежит 30-летнему сыну россиянки. В школе он был мастером спорта по автогонкам и побеждал на крупных юниорских соревнованиях по картингу.

Ранее под Екатеринбургом пенсионерка попала в ДТП и заживо сгорела в автомобиле.

Анна Щербакова
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