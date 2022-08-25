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Россиянам назвали самые тревожные симптомы при смоге

Врач «Инвитро» Лебедева: опасными симптомами при смоге являются першение в горле и кашель

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В случае появления в Москве, Московской области и других регионах смога из-за лесных пожаров, россиянам необходимо обращать внимание на симптомы, которые могут говорить об опасных последствиях для здоровья. Самые тревожные из них «Ленте.ру» назвала кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог, эксперт медицинского департамента группы компаний «Инвитро» Марина Лебедева.

По словам специалистки, важно обращать внимание на першение в горле, появление или усиление кашля как с мокротой, так и без.

Важно вовремя отметить, что привычная ранее физическая нагрузка стала вызывать одышку, утомляемость. Могут появиться несколько проявлений сразу: кашель, одышка, слабость, жажда, ощущение сухости во рту, зуд в глазах, отеки ног — это, как правило, обострение сочетанных заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Например, человек, курящий много лет сигареты, страдающий гипертонией, с избыточным весом, может так отреагировать на загрязнение окружающей среды вследствие пожаров

Марина Лебедеваврач-пульмонолог

Лебедева отметила, что пациентам бывает сложно различить острое инфекционное заболевание и последствия от воздействия смога. По ее словам, именно поэтому людям из групп риска важно обратиться к специалисту. Это может быть как врач-терапевт, так и пульмонолог или аллерголог при наличии астмы, бронхита или аллергии, который проведет обследование, поставит диагноз и подберет адекватное лечение.

Чтобы пережить неблагоприятный период, Лебедева перечислила несколько общих рекомендаций. Так, она посоветовала увлажнять воздух в помещении (оптимальный уровень должен быть от 45 до 60 процентов), проводить влажную уборку, минимизировать пребывание на улице, пить больше жидкости, не перенапрягаться и регулярно принимать назначенные лекарства.

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Майя Гавашели
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