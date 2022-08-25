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В США российский Ту-95 назвали летающим музеем истории

В 19FortyFive сочли стратегический бомбардировщик Ту-95 «летающим музеем истории»

Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95 сочли «летающим музеем истории». Так самолет назвал обозреватель американского издания 19FortyFive Кристиан Орр.

В публикации отмечается, что впервые Ту-95 поднялся в воздух в 1952 году, а спустя четыре года поступил на вооружение Советской армии. В издании напоминают, что в настоящее время этот самолет является единственным в мире стратегическим бомбардировщиком с турбовинтовыми двигателями.

Сравнивая Ту-95 с американским стратегическим бомбардировщиком B-52 Stratofortress, автор отмечает, что долгий срок службы этих двух самолетов объясняется их универсальностью.

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В мае издание 19FortyFive назвало Ту-95 старым, но по-прежнему мощным самолетом.

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Иван Потапов
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