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Российские ракетоносцы пролетели над Японским морем

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Японским морем

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря. Ту-95МС сопровождали истребители Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что продолжительность полета составила около семи часов. На отдельных этапах маршрута Ту-95МС сопровождали южнокорейские истребители F-16.

«Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — отметили в сообщении.

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В мае издание 19FortyFive назвало Ту-95, который впервые поднялся в воздух в 1952 году, старым, но по-прежнему мощным самолетом. Ракетоносец может нести ракеты Х-101 и Х-55.

В том же месяце в публикации 19FortyFive прокомментировали совместный полет российских и китайских стратегических бомбардировщиков, который назвали сигналом для Соединенных Штатов.

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Даниил Иринин
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