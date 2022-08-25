Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

«Барселона» сыграет с «Баварией» на групповом этапе Лиги чемпионов по итогам жеребьевки

Европейские клубы узнали соперников на групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Церемония жеребьевки группового этапа состоялась в Стамбуле. Столица Турции также примет финал главного еврокубка впервые с 2005 года.

В группе А сыграют «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи» и «Рейнджерс» из Глазго. «Порту» встретится с «Атлетико», леверкузенским «Байером» и «Брюгге» в квартете В. Группу С представят «Бавария», «Барселона», миланский «Интер» и «Виктория Пльзень». Группу D — «Айнтрахт», «Тоттенхэм Хотспур», «Спортинг» и «Марсель».

Группа Е выглядит так: «Милан», «Челси», «Зальцбург» и загребское «Динамо». Группа F:«Реал», «РБ Лейпциг», донецкий «Шахтер», «Селтик». В группе G сыграют: «Манчестер Сити», «Севилья», дортмундская «Боруссия» и «Копенгаген». Квартет H представят — «Пари Сен-Жермен», «Ювентус», «Бенфика» и «Маккаби» из Хайфы.

Из-за чемпионата мира в Катаре групповой этап Лиги чемпионов стартует в сентябре. Матчи завершатся в начале ноября.