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Киев требовал осуждать жителей Донецка без доказательств

Экс-прокурор Овчаренко: Украина требовала осуждать жителей Донецка без доказательств

Фото: РИА Новости

Прокуратура Украины требовала приговорить жителей Донецка к реальным срокам, даже если в деле не было необходимых доказательств, рассказал агентству РИА Новости экс-прокурор Бахмутской окружной прокуратуры Александр Овчаренко, который подал рапорт об увольнении и покинул подконтрольную Киеву территорию.

Овчаренко отметил, что в его ведении было мало подобных дел, однако за отказ от обвинения по одному из них его отстранили.

«Пошел прокурор с областной прокуратуры, но суд все равно вынес по тому делу оправдательный приговор. То есть я, получается, раньше успел», — рассказал бывший прокурор.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что не стоит обращать внимание на заявления президента Украины Владимира Зеленского, так как в них отсутствуют смысл и логика. По его мнению, все заявления украинских властей противоречат друг другу «по военной линии, по офису президента и самому Зеленскому».

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Варвара Кошечкина
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