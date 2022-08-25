Уайлдер получил шанс обойти Усика и подраться с Фьюри

В WBC допустили, что Деонтей Уайджер подерется с Тайсоном Фьюри до Александра Усика

Во Всемирном боксерском совете (WBC) допустили, что американец Деонтей Уайлдер получит шанс подраться с Тайсоном Фьюри. Об этом сообщает Sky Sports.

Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что организация сделала следующий бой Уайлдера против Роберта Хелениуса претендентским. Это означает, что в случае успеха именно Уайлдер получит возможность в четвертый раз подраться с Фьюри. При условии, что британский тяжеловес не оставит пояс.

Сулейман добавил, что совет ждет от Фьюри решения относительно того, будет ли британец возобновлять карьеру или оставит титул. Свою позицию Фьюри должен обозначить до 26 августа.

Сам Фьюри выражал интерес в поединке против Александра Усика, который удерживает титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).