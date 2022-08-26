Медведев оценил угрозу третьей мировой войны и процитировал Библию

Медведев фразой из Библии «И первый ангел вострубил» оценил угрозу третьей мировой войны

Риски третьей мировой войны пока удается сдерживать, именно для этого Россия начала спецоперацию на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI.

«Я надеюсь, что нет, и все-таки пока ситуацию удается удерживать», — так Медведев оценил угрозу нового глобального конфликта.

Вместе с тем политик провел сравнение ситуации с библейским текстом и процитировал фразу из «Откровения Иоанна Богослова» («Апокалипсис», последняя книга Нового Завета в Библии): «"И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь" — ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит», — сказал Медведев, отметив, что политика России направлена на то, чтобы третья мировая война не случилась.

«Скажем прямо, даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны», — добавил он.

В том же интервью Дмитрий Медведев заявил, что есть четыре основания применения Россией ядерного оружия, однако действий, грозящих существованию государства, пока не наблюдается. Медведев подчеркнул, что «военная доктрина на эту тему в нашей стране является открытой».