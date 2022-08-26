Медведев оценил угрозу третьей мировой войны и процитировал Библию
Риски третьей мировой войны пока удается сдерживать, именно для этого Россия начала спецоперацию на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI.
«Я надеюсь, что нет, и все-таки пока ситуацию удается удерживать», — так Медведев оценил угрозу нового глобального конфликта.
Вместе с тем политик провел сравнение ситуации с библейским текстом и процитировал фразу из «Откровения Иоанна Богослова» («Апокалипсис», последняя книга Нового Завета в Библии): «"И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь" — ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит», — сказал Медведев, отметив, что политика России направлена на то, чтобы третья мировая война не случилась.
«Скажем прямо, даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны», — добавил он.
В том же интервью Дмитрий Медведев заявил, что есть четыре основания применения Россией ядерного оружия, однако действий, грозящих существованию государства, пока не наблюдается. Медведев подчеркнул, что «военная доктрина на эту тему в нашей стране является открытой».