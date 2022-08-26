Медведев назвал основания для применения ядерного оружия Россией

Зампред Совбеза Медведев назвал четыре основания для применения ядерного оружия Россией

Есть четыре основания применения Россией ядерного оружия, однако действий, грозящих существованию государства, пока не наблюдается. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью Дариусу Рошбену на французском телеканале LCI.

Бывший президент РФ отвечал на вопрос о том, предусмотрена ли возможность использовать тактическое ядерное оружие в военной доктрине России. Медведев подчеркнул, что «военная доктрина на эту тему в нашей стране является открытой». Также существует специальный документ, который называется «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», указал он.

«И там в пункте 19, если я не ошибаюсь, перечислено четыре основания для применения ядерного оружия. Ну для интереса и для французской публики я их перечислю. Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», — отметил политик.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о причинах начала военной специальной операции на Украине. По мнению политика, Россия не может примириться с тем, что НАТО может быть расквартирована на украинской территории.