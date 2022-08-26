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Медведев назвал основания для применения ядерного оружия Россией

Зампред Совбеза Медведев назвал четыре основания для применения ядерного оружия Россией

Фото: Dmitry Medvedev / Global Look Press

Есть четыре основания применения Россией ядерного оружия, однако действий, грозящих существованию государства, пока не наблюдается. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью Дариусу Рошбену на французском телеканале LCI.

Бывший президент РФ отвечал на вопрос о том, предусмотрена ли возможность использовать тактическое ядерное оружие в военной доктрине России. Медведев подчеркнул, что «военная доктрина на эту тему в нашей стране является открытой». Также существует специальный документ, который называется «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания», указал он.

«И там в пункте 19, если я не ошибаюсь, перечислено четыре основания для применения ядерного оружия. Ну для интереса и для французской публики я их перечислю. Старт ядерных ракет, применение ядерного оружия, нанесение ударов по критической инфраструктуре, которая управляет ядерным оружием, или иные действия, которые грозят существованию самого государства. Пока таких действий не наблюдается», — отметил политик.

Ранее Дмитрий Медведев высказался о причинах начала военной специальной операции на Украине. По мнению политика, Россия не может примириться с тем, что НАТО может быть расквартирована на украинской территории.

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Юлия Мискевич
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