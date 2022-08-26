Трое россиян выпили из найденной на свалке пятилитровой канистры и погибли

Под Волгоградом три человека погибли после распития неизвестного вещества из канистры

В Волгоградской области три человека погибли после того, как выпили неизвестную жидкость из пятилитровой канистры. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Предварительно, россияне отравились суррогатным алкоголем. Пятилитровую канистру с неизвестным веществом двое мужчин и женщина нашли на свалке. 25 августа они решили ее выпить и погибли.

Женщина умерла сразу после употребления жидкости из канистры, двоих мужчин доставили в реанимацию, где они скончались.

Сотрудники СКР изъяли канистру и направили ее на судебную экспертизу. Следователи начали проверку.

Ранее в больнице Ростовской области трое россиян погибли от отравления алкоголем. Предположительно, алкоголь мог передать им в больницу знакомый.