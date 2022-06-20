Трое россиян выпили в больнице алкоголь и умерли
В больнице Ростовской области три человека скончались от отравления алкоголем
В больнице Ростовской области три пациента погибли от отравления алкоголем. Об этом сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.
По его данным, четверо россиян, которые страдают психическими заболеваниями, решили выпить спиртное в медицинском учреждении. Предположительно, алкоголь мог передать им в больницу знакомый.
Трое из четырех выпивших спиртные напитки скончались. В настоящий момент один пациент проходит лечение от отравления, его жизни ничего не угрожает.
Источник издания сообщил, что следственные органы выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее в Бурятии четыре человека насмерть отравились суррогатным алкоголем. Погибшим было от 20 до 44 лет. Спиртосодержащий напиток жители села Мостовка приобрели недалеко от своего дома.