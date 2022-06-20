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Трое россиян выпили в больнице алкоголь и умерли

В больнице Ростовской области три человека скончались от отравления алкоголем

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В больнице Ростовской области три пациента погибли от отравления алкоголем. Об этом сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах.

По его данным, четверо россиян, которые страдают психическими заболеваниями, решили выпить спиртное в медицинском учреждении. Предположительно, алкоголь мог передать им в больницу знакомый.

Трое из четырех выпивших спиртные напитки скончались. В настоящий момент один пациент проходит лечение от отравления, его жизни ничего не угрожает.

Источник издания сообщил, что следственные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Бурятии четыре человека насмерть отравились суррогатным алкоголем. Погибшим было от 20 до 44 лет. Спиртосодержащий напиток жители села Мостовка приобрели недалеко от своего дома.

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Анастасия Шейкина
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