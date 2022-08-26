Байден решил создать должность посла США в Арктике

Politico: президент США Байден решил учредить должность посла страны в Арктике

На фоне роста напряженности в отношениях США с Россией и Китаем американский лидер Джо Байден решил создать должность посла своей страны в Арктике. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, Госдепартамент объявит об этом решении 26 августа. После этого должность должны будут утвердить в Сенате. Данных о том, кто займет указанный пост, пока нет. Отмечается, что посол будет взаимодействовать с коллегами из арктических и неарктических стран, а также с группами коренных народов и тесно сотрудничать с заинтересованными сторонами в США.

В частности, посол в Арктике будет контактировать с американскими предприятиями, академическими учреждениями, некоммерческими организациями и Конгрессом США.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал вызовом для ценностей и интересов альянса сотрудничество России и Китая в Арктике. Столтенберг отметил, что в этой ситуации очень важным является присоединение Стокгольма и Хельсинки к Североатлантическому альянсу.