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Генсек НАТО назвал вызовом для альянса сотрудничество России и Китая в Арктике

Генсек НАТО Столтенберг назвал союз России и КНР в Арктике вызовом для ценностей альянса

Фото: Olivier Matthys / AP

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал вызовом для ценностей и интересов альянса сотрудничество России и Китая в Арктике. Об этом генсек заявил в статье для канадской газеты The Globe and Mail.

Глава альянса напомнил, что не только Москва, но и Пекин продолжает расширять свое присутствие в регионе, объявив себя «приарктическим государством» и планируя создать «Полярный шелковый путь», соединяющий КНР с Европой через Арктику.

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«Ранее в этом году Пекин и Москва обязались активизировать практическое сотрудничество в Арктике в рамках углубления стратегического партнерства, которое бросает вызов нашим ценностям и интересам», — сказал он.

Столтенберг отметил, что в этой ситуации очень важным является присоединение к Североатлантическому альянсу Стокгольма и Хельсинки. «Как только Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу, семь из восьми арктических государств будут членами НАТО», — подчеркнул генсек.

Ранее внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси заявила, что Россия слишком активно осваивает Арктику и увеличивает добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана. Специалист обвинила Вашингтон в игнорировании Арктики. Она назвала это причиной слишком быстрого освоения территории Россией.

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Анжелика Бережная
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