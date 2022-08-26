Интервью с туристом помогло поймать пляжного вора

Полиция Испании задержала вора, похитившего сумку во время интервью канала TVE с туристом

Мужчина попал в объектив камеры во время совершения кражи на пляже в Барселоне. Журналисты брали интервью у туриста для телепередачи в то время, как на заднем плане вор похитил сумку. Запись помогла полиции задержать преступника, написал портал Yahoo.

Сообщается, что журналисты испанского телеканала TVE брали интервью у туриста на пляже Сан-Мигель. На видео можно заметить, как пожилой мужчина на заднем плане на мгновение отходит от своей сумки. Через несколько секунд другой человек подходит к сумке, оглядывается по сторонам, забирает сумку и уходит. Затем возвращается хозяин сумки, замечает пропажу и взволнованно просит прохожих о помощи.

В итоге интервью помогло полицейским поймать преступника. «Благодаря опубликованному видео (…) и жалобе жертвы мы идентифицировали и предъявили обвинение виновному в краже на пляже Сан-Мигель», — сообщили в полиции Барселоны.

Ранее посторонняя женщина присоединилась к интервью в прямом эфире и насмешила зрителей. В ходе видеоконференции в Zoom ведущая телеканала «Би-би-си» Ребекка Джонс беседовала со спикером. В это время к трансляции присоединилась незнакомка, которая помахала рукой.