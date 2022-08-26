Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Интервью с туристом помогло поймать пляжного вора

Полиция Испании задержала вора, похитившего сумку во время интервью канала TVE с туристом

Кадр: TVE

Мужчина попал в объектив камеры во время совершения кражи на пляже в Барселоне. Журналисты брали интервью у туриста для телепередачи в то время, как на заднем плане вор похитил сумку. Запись помогла полиции задержать преступника, написал портал Yahoo.

Сообщается, что журналисты испанского телеканала TVE брали интервью у туриста на пляже Сан-Мигель. На видео можно заметить, как пожилой мужчина на заднем плане на мгновение отходит от своей сумки. Через несколько секунд другой человек подходит к сумке, оглядывается по сторонам, забирает сумку и уходит. Затем возвращается хозяин сумки, замечает пропажу и взволнованно просит прохожих о помощи.

В итоге интервью помогло полицейским поймать преступника. «Благодаря опубликованному видео (…) и жалобе жертвы мы идентифицировали и предъявили обвинение виновному в краже на пляже Сан-Мигель», — сообщили в полиции Барселоны.

Ранее посторонняя женщина присоединилась к интервью в прямом эфире и насмешила зрителей. В ходе видеоконференции в Zoom ведущая телеканала «Би-би-си» Ребекка Джонс беседовала со спикером. В это время к трансляции присоединилась незнакомка, которая помахала рукой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Денис Савосин
Обсудить
Последние новости
На Украине предъявили обвинения Рамзану Кадырову
Манижа выступит на фестивале казацкой культуры вопреки протестам
Россияне начали чаще отказываться от теста на детекторе лжи при приеме на работу
Мужчина получил тяжелые ожоги из-за взрыва электронной сигареты
Киану Ривз «сорвал» чужую свадьбу
Массовая драка у гей-клуба в центре Москвы попала на видео
Фармацевт назвал необходимые витамины и микроэлементы для иммунитета
Интервью с туристом помогло поймать пляжного вора
Макрон заявил об отсутствии проблем с газом во Франции
Названы самые популярные районы Подмосковья для покупки и аренды домов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.