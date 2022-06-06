Женщина попала в прямой эфир новостей и насмешила зрителей

Посторонняя женщина присоединилась к прямому эфиру BBC News и насмешила зрителей

Посторонняя женщина присоединилась к видеоконференции в Zoom в прямом эфире новостей телеканала «Би-би-си» (BBC News), в то время как ведущая Ребекка Джонс (Rebecca Jones) беседовала со спикером. Об этом сообщает Insider. Ролик также был опубликован в Twitter, в комментариях к посту многие зрители признались, что видео их насмешило.

Когда Джонс беседовала с профессором университета Эссекса Лорной Вудс об онлайн-безопасности, к видеозвонку присоединилась женщина, которая не должна была участвовать в интервью. Она какое-то время молча смотрела в камеру, после чего отошла от экрана, а затем снова вернулась.

«Профессор, боюсь, я должна вас перебить. Кто-то присоединился к нашей видеоконференции», — сказала телеведущая. После этого незнакомка помахала рукой. Предположительно, она должна была участвовать в видеоконференции для другой программы.

Отрывок прямого эфира в Twitter опубликовали телекритик Скотт Брайан и журналист «Би-би-си» Джо Тайди. «Ха-ха-ха. Мне нравится, как она слегка помахала рукой», «Похоже, теперь BBC News должны взять интервью у этой женщины», — написали комментаторы.

Ранее сообщалось, что в прямой эфир новостей на кувейтском телеканале KTV 2 попала кошка. Ведущие при этом никак не отреагировали на появление животного.